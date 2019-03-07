الشرنوبي يتصدر "تويتر" بعد أقل من 24 ساعة علي طرح ألبومه الأول

تصدر محمد الشرنوبي "تويتر" بعد اقل من 24 ساعة علي طرح ألبومه الأول " زي الفصول الأربعة " الانتاج الأول لشركة earth production "المملوكة للدكتورة سارة الطباخ بسبب الإقبال الكبير من الجمهور علي الالبوم يقدم فيه 10 اغنيات متنوعة ومختلفة وتمثل كل أغنية حالة موسيقية جديدة وتم التعاون في الالبوم مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في مصر. والاغنيات هي "‎ حتة من الخيال "‎كلمات امير طعيمة والحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع علي فتح الله و" عادي براحتك" كلمات نواره الباظ والحان تامر علي وتوزيع يحي يوسف" زي العادة" كلمات جمال الخولي والحان تامر علي وتوزيع تميم" والبنت اللي بتحلم "بيها كلمات أمير طعيمة الحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي" بقوي قلبي" كلمات جمال الخولي والحان تامر علي وتوزيع احمد ابراهيم و"نقول مبروك" كلمات تامر حسين والحان تامر علي وتوزيع تميم" وماتلفش وتدور" كلمات تامر حسين والحان تامر علي وتوزيع شريف مكاوي و "زي الفصول الأربعة" كلمات ايمن بهجت قمر والحان يحي يوسف وتوزيع عادل حقي" وصبح الصباح" كلمات ايمن بهجت قمر والحان محمد يحي وتوزيع اسامه الهادي و" مفيش داعي "كلمات محمد عاطف والحان محمد يحي وتوزيع احمد ابراهيم‎.

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