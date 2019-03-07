شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بروفات الندوة التثقيفية لـ "يوم الشهيد" بمشاركة محمد فؤاد ومروة ناجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم محمد فؤاد والمطربة مروة ناجي في الندوة التثقيفية ليوم الشهيد، والمقرر عقدها يوم 9 مارس المقبل، حيث يقدم فؤاد أغنية بعنوان "سامحينى ياما " من كلمات محمد البوغة وألحان محمود الخيامى وتوزيع طارق عبد الجابر وتريات تامر فيظى وهندسة صوت صطفى رؤوف. محمد فؤاد يتوسط الساعر محمد البوغة ومروة ناجي محمد فؤاد والبوغة مروة ناجي ومحمد البوغة فيما تشارك المطربة مروة ناجي بأغنية "حدوتة" وهي من كلمات محمد البوغة وألحان محمود الخيامى وبيانو حسين النجار ووتريات تامر فيظى وهندسة صوت عمار خاطر. من جانب آخر يعمل محمد فؤاد علي عدد من أغانى ألبومه الجديد "سلام"، وهو الألبوم الذي تم تأجيله عدة تأجيلات ليعود فؤش بعد غياب 8 سنوات عن سوق الكاسيت، بعد آخر ألبوماته "بين إيديك".

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بروفات الندوة التثقيفية لـ "يوم الشهيد" بمشاركة محمد فؤاد ومروة ناجى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.