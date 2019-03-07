شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتفاعل مع تعليقات جمهوره على كليب ناسينى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاحات مستمرة للنجم تامر حسنى على كافة الأصعدة الفنية، سواء فى الغناء أو فى التمثيل، فبعد الألبوم الذى طرحه قبل عدة شهور وهو "عيش بشوقك"، حقق فيلمه "البدلة" أعلى الإيرادات فى السينما، كذلك كليب "ناسينى ليه"، الذى مازال يحقق عددا كبيرا من المشاهدات، حيث حقق ما يقرب من 22 مليون مشاهدة.

جمهور تامر حسنى، اختار الاحتفال بنجمه المفضل، ولكن على طريقته الخاصة، حيث قاموا بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة، وأهدوها لتامر حسنى، والذى بدوره قام بنشر كافة هذه الفيديوهات عبر خاصية "ستورى" على انستجرام.



احدى معجبات تامر تغنى له



احدى معجباته تهنئه بكليب ناسينى ليه

إحدى محبات تامر حسنى وهى أسماء عشرى قالت لتامر "ألف مبروك على نجاح الكليب ودايما من نجاح لنجاح"، فيما قالت دنيا طارق "ألف مبروك ع الكليب .. طبعا تحفة جدا كالعادة .. وأنا فخورة أنى من جمهورك ومن شعبك"



أسماء عشرى



سلمى



واحدة من جمهور تامر حسنى

فيما قامت روان الجندى بغناء مقطع من أغنية وأهدتها لتامر حسنى، وقالت سلمى أشرف "مبروك يا تيمو ع الكليب .. طبعا مكسر الدنيا" .