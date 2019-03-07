شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الترويج.. عاصى الحلانى يطرح فيديو كليب "شو بخاف عليكى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان عاصى الحلانى، أمس الأربعاء، فيديو كليب أغنية "شو بخاف عليكي"، بعد فترة كبيرة من الترويج له عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدات عالية منذ طرحها أمس.
وأغنية "شو بخاف عليكى" من كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى، وتوزيع سليمان دميان، وطارق مجدلانى، من إخراج عادل سرحان، وتم تصويرها فى المكسيك.
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