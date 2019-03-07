شكرا لقرائتكم خبر عن مها أحمد تطمئن جمهورها على تحسن صحة نجلها: "الحمد لله ربنا كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة مها أحمد جمهورها، على صحة ابنها أحمد من ذوى الاحتياجات الخاصة وتحسن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة الاثنين الماضى، نقل على أثرها للمستشفى، موجهة الشكر لكل من اتصل بها للاطمئنان على نجلها.

وكتبت مها، قائلة: "الحمد لله ربنا كريم شكرا لكل اللى دعوا لأحمد وسألوا عليه ربنا قادر على كل شىء".

وطالبت الفنانة مها أحمد، الاثنين الماضى جمهورها بالدعاء لنجلها أحمد - من ذوى الاحتياجات الخاصة- بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

ونشرت مها صورة لنجلها وهو فى المستشفى، وكتبت عليها قائلة: "دعواتكم ربنا كريم الحمد لله على كل شىء".