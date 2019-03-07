شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكراه.. حمدى غيث يكشف عن أهمية مسرحيات أحمد شوقى بحوار نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم 7 مارس، مع رحيل أحد أعمدة الفن المصرى حمدى غيث الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم بعدما ساهم بأعماله فى حفر اسمه بقلوب عشاقه، ممن تعلقوا بأدواره التى ستظل خالدة طويلاً حيث تمكن من لعب كافة الألوان والأدوار ببراعة تحسب له.

حمدى غيث الذى لعب العديد من الأدوار نتطرق فى ذكراه إلى حوار نادر له مع الأديب الكبير فاروق شوشة ببرنامج "أمسية ثقافية"، الذى سبق وعرض على شاشة التليفزيون المصرى واستضاف خلاله العديد من المشاهير.

وأثناء الحوار يتحدث الفنان الراحل حمدى غيث بلغة عربية فصحى أغلب الحوار تعكس ثقافته الكبيرة، كما يتطرق إلى أهمية وجود المسرحيات القائمة على اللغة الشعرية وكيفية إعادة مسرح الشاعر الكبير أحمد شوقى إلى الواجهة رداً على سؤال شوشة بإمكانية رجوع هذا المسرح بعد نسيانه طويلاً.

كما تطرق حمدى غيث إلى أمنيته السابقة فى إخراج احد مسرحيات شوقى خاصة أن "مجنون ليلى"، و"مصرع كليوباترا" مناسبين للفكر الحالى للمجتمع.