شكرا لقرائتكم خبر عن "كانت هدية".. إميتاب باتشان باع سيارته الفارهه لأحد عشاق جمع السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باع نجم بوليوود الشهير إميتاب باتشان سيارته الـ "Rolls Royce Phantom"، والتي قدمها له المخرج العالمي فيدو فينود تشوبرا، وذلك عام 2007، وجاءت الهدية كون باتشان قدم دورا مميزا ومثاليا في فيلم "Eklavya"، وذلك حسب موقع "ميد داي". بينما أشار الموقع أن إميتاب باتشان باع السيارة لرجل أعمال يدعي "Ruman Khan" وهو معروف بعشقه لجمع السيارات ذات الطراز الراقي. يذكر أن إميتاب باتشان واحداً من أشهر النجوم الهنديين، وقدم عددا كبيرا من الأعمال السينمائية الناجحة، أبرزها:"Yaar Meri Zindagi" و "Sarkar Raj" و "Aladin" و "Aetbaar" و "Aankhen" وغيرهم .

اميتاب باتشان



سيارة اميتاب باتشان

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