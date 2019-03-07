مي عمر تثير حيرة جمهورها بشعر كيرلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أطلت الفنانة مي عمر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، بلوك جديد، حيث ظهرت بشعر كيرلي.
وعلقت: "أحب أن يراني الناس مختلفة، هل تعتقدون ان اللوك لأداء دور جديد، إذا كانت الإجابة نعم، فما هو الدور".
وتشارك مي عمر في السباق الرمضاني بمسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا، صفاء الطوخي، هبة مجدي، إنجي المقدم، ومن إخراج محمد سامي.
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