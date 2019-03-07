بمناسبة عيد الأم.. رضا يطرح كليب جديد بعنوان "وحشاني يامه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرح المطرب اللبناني رضا، منذ قليل، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، كليبه الجديد "وحشاني يامه"، بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأم.

الأغنية باللهجة المصرية، وهي من كلمات بدر الجميل أحمد، وألحان وليد سعد، وتوزيع طارق عبدالجابر.

وتقول كلمات الأغنية كل غالي وعنده غالي وإنت أغلى الناس عليا، كل دعوة بتدعيهالي بتبقى نور قدام عنيا، فين هلاقي زي حضنك، زي خوف قلبك عليا".