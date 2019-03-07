مها أحمد تكشف تطورات الحالة الصحية لنجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، فيديو للقطات مجمعة لنجلها أحمد مجدي كامل.

وطمأنت "مها" جمهورها، قائلة: "الحمد لله ربنا كريم، شكرا لكل اللي دعوا لأحمد وسألوا عليه، خرجنا من المستشفى على خير، ربنا قادر على كل شيء".

وكان أحمد مجدي كامل – وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة- قد تعرض لوعكة صحية استدعت نقله للمستشفى منذ أيام.