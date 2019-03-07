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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، فيديو للقطات مجمعة لنجلها أحمد مجدي كامل.
وطمأنت "مها" جمهورها، قائلة: "الحمد لله ربنا كريم، شكرا لكل اللي دعوا لأحمد وسألوا عليه، خرجنا من المستشفى على خير، ربنا قادر على كل شيء".
وكان أحمد مجدي كامل – وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة- قد تعرض لوعكة صحية استدعت نقله للمستشفى منذ أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر مها أحمد تكشف تطورات الحالة الصحية لنجلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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