بالصور.. أحمد سعد أمام برج إيفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من زيارته الأخيرة للعاصمة الفرنسية باريس. وظهر "سعد" في الصور أمام برج إيفل، وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه. يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "مالكش مكان"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو.

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