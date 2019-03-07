وائل جسار ضيف لطيفة في "يلاّ نغني" "السبت"على"MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

تستضيف النجمة لطيفة في برنامج المنوعات "يلا نغني" "السبت" في تمام الخامسة والنصف مساءً على "MBC مصر"، النجم وائل جسار، الذي يُقدم خلال السهرة عدد من الأغاني.

ويجمع جسار بين أغانيه وأغاني الزمن الجميل من بينها "ليلة إمبارح مجاليش نوم" لسيد مكاوي، و"مالي وأنا مالي" لوردة، و"أعز الحبايب" لصابر الرباعي.

وبرنامج "يلا نغني" تجربة فنية ممُميزة تُقدمها الفنانة لطيفة عبر شاشة "MBC مصر"، في سهرة كل سبت.