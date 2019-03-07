فن ومشاهير

هنا شيحة تدعم والدها وتروج لمعرضه الجديد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعمت الفنانة هنا شيحة، والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، الذي يحتفل بافتتاح معرضه الجديد يوم الأحد الموافق 17 مارس.

ونشرت "هنا" صورة لعمل فني من أعمال والدها، وعلقت: "ترقبوا افتتاح معرض الفنان القدير أحمد شيحة، في متحف محمود خليل و حرمه بالدقي يوم ١٧ مارس الساعة ٧ مساء، الفنان أحمد شيحة حائز على جائزة الدولة التقديرية للفنون".

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة فيلم "الديزل" وهو من بطولة محمد رمضان، ياسمين صبري، فتحي عبدالوهاب، ومن إخراج كريم السبكي.

hanashiha_52852319_105327573846611_1577594120409533443_n

hanashiha_51962007_1476651462471913_5813317185423350668_n

كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة تدعم والدها وتروج لمعرضه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى