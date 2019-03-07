- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
دعمت الفنانة هنا شيحة، والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، الذي يحتفل بافتتاح معرضه الجديد يوم الأحد الموافق 17 مارس.
ونشرت "هنا" صورة لعمل فني من أعمال والدها، وعلقت: "ترقبوا افتتاح معرض الفنان القدير أحمد شيحة، في متحف محمود خليل و حرمه بالدقي يوم ١٧ مارس الساعة ٧ مساء، الفنان أحمد شيحة حائز على جائزة الدولة التقديرية للفنون".
يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة فيلم "الديزل" وهو من بطولة محمد رمضان، ياسمين صبري، فتحي عبدالوهاب، ومن إخراج كريم السبكي.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة تدعم والدها وتروج لمعرضه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.