هنا شيحة تدعم والدها وتروج لمعرضه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعمت الفنانة هنا شيحة، والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، الذي يحتفل بافتتاح معرضه الجديد يوم الأحد الموافق 17 مارس.

ونشرت "هنا" صورة لعمل فني من أعمال والدها، وعلقت: "ترقبوا افتتاح معرض الفنان القدير أحمد شيحة، في متحف محمود خليل و حرمه بالدقي يوم ١٧ مارس الساعة ٧ مساء، الفنان أحمد شيحة حائز على جائزة الدولة التقديرية للفنون".

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة فيلم "الديزل" وهو من بطولة محمد رمضان، ياسمين صبري، فتحي عبدالوهاب، ومن إخراج كريم السبكي.