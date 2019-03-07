بالفيديو.. أغنية مفيش داعي للشرنوبي تتخطى المليون مشاهدة عبر يوتيوب

اجتازت أغنية "مفيش داعي" للفنان محمد الشرنوبي حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير

"يوتيوب".

الأغنية من كلمات: محمد عاطف، ألحان: محمد يحيى، توزيع: أحمد إبراهيم، وتعتبر الأغنية الأعلى

مشاهدة بين أغنيات الألبوم.

تتضمن الأغنية الألبوم الأول للشرنوبي "زي الفصول الأربعة"، الذي ضم 10 أغنيات، من بينها "بقوي قلبي، ده حتة من الخيال، مفيش داعي، خلاني بعدت".