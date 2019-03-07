اجتازت أغنية "مفيش داعي" للفنان محمد الشرنوبي حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
الأغنية من كلمات: محمد عاطف، ألحان: محمد يحيى، توزيع: أحمد إبراهيم، وتعتبر الأغنية الأعلى
تتضمن الأغنية الألبوم الأول للشرنوبي "زي الفصول الأربعة"، الذي ضم 10 أغنيات، من بينها "بقوي قلبي، ده حتة من الخيال، مفيش داعي، خلاني بعدت".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أغنية مفيش داعي للشرنوبي تتخطى المليون مشاهدة عبر يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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