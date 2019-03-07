بالفيديو.. أغنية أيام لتامر عاشور تقترب من 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

اقتربت أغنية أيام للفنان تامر عاشور من حاجز الـ2 مليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على قناته الرسميةعلى موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع
يُذكر أن عاشور يستعد لطرح ألبومه بالكامل بعنوان "أيام" خلال الفترة المقبلة، الذي يضم 10 أغنيات، منها "من غير ما أحكيلك، خلصانة الحكاية، في بالي، ده حكاية".
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