بالفيديو.. أغنية أيام لتامر عاشور تقترب من 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

اقتربت أغنية أيام للفنان تامر عاشور من حاجز الـ2 مليون مشاهدة، وذلك بعد 3 أيام من طرحها على قناته الرسمية

على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع

النابلسي.

يُذكر أن عاشور يستعد لطرح ألبومه بالكامل بعنوان "أيام" خلال الفترة المقبلة، الذي يضم 10 أغنيات، منها "من غير ما أحكيلك، خلصانة الحكاية، في بالي، ده حكاية".