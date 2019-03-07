شاهد.. وائل كفوري يتصدر يوتيوب بأغنية "ولاد الحرام"

أعلن الفنان وائل كفوري تصدر أغنيته الجديدة "ولاد الحرام" قائمة المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". والفيديوهات "إنستجرام". وعلق وائل قائلًا: "تصدر ولاد الحرام في 10 دول، شكرًا لدعمكم". يذكر أن وائل طرح أغنيته "ولاد الحرام" منذ يومين على قناته الرسمية عبر "يوتيوب"، وتخطى عدد مشاهداتها الـ800 ألف مشاهدة.

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