عايدة رياض تنضم لأسرة "أبو جبل"

انضمت الفنانة عايدة رياض لأسرة مسلسل "أبو جبل"، بطولة الفنان "مصطفى شعبان"، حيث تجسد دور والدة الفنانة نجلاء بدر في العمل، الذي من المقررعرضه في رمضان المقبل.
تعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها "رياض"، مع "شعبان" في الدراما التلفزيونية، ويشارك
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