عايدة رياض تنضم لأسرة "أبو جبل"

انضمت الفنانة عايدة رياض لأسرة مسلسل "أبو جبل"، بطولة الفنان "مصطفى شعبان"، حيث تجسد دور والدة الفنانة نجلاء بدر في العمل، الذي من المقرر

عرضه في رمضان المقبل.

تعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيها "رياض"، مع "شعبان" في الدراما التلفزيونية، ويشارك

أيضًا كل من "دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى.