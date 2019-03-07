الليلة.. حفل محمد محسن في دار أوبرا الإسكندرية

يستعد الفنان محمد محسن لإحياء حفل غنائي، اليوم الخميس، وذلك على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل أشهر

أغنياته التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، مثل: "في قلبى مكان، حضنك حياة، حبايب زمان، بقالك مدة،أصيلة يا بنت".

جدير بالذكر أن "محسن" قام بنشر البوستر الدعائي له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلا: "جمهور الإسكندرية العظيم، مستنيكم الخميس الجاى 7 مارس، على مسرح سيد درويش".