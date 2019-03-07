يستعد الفنان محمد محسن لإحياء حفل غنائي، اليوم الخميس، وذلك على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل أشهرأغنياته التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، مثل: "في قلبى مكان، حضنك حياة، حبايب زمان، بقالك مدة،
جدير بالذكر أن "محسن" قام بنشر البوستر الدعائي له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلا: "جمهور الإسكندرية العظيم، مستنيكم الخميس الجاى 7 مارس، على مسرح سيد درويش".
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. حفل محمد محسن في دار أوبرا الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.