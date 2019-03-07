خاص الفن- جان يامان يزور لبنان قريباً وهذه التفاصيلخاص الفن- باسم مغنية سيصدم الجمهورخاص- محمد رمضان...

ميرنا وليد - بيروت - بعد ان انتشرت في الايام الماضية اخبار كثيرة تفيد ان ادارة حفل الموريكس دور تتواصل مع ادارة اعمال النجم التركي جان يامان لحضور الحفل المنتظر بهدف تكريمه، علم موقع "الفن" من مصادر مؤكدة، أن الاتفاق قد جرى وتم بنجاح، وأن الممثل التركي المحبوب في العالم العربي سيحضر حفل الموريكس دور الذي سيُقام في لبنان قريباً ،وستكون فرصة سعيدة لمحبي بطل مسلسل "الطائر المكسور" الذي يحقق نسبة مشاهدة ضخمة في تركيا وفي كل بلدان الوطن العربي، للقائه والتعرف عليه عن قرب، إضافة الى انه سيتعرف على جمال لبنان وطبيعته.

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