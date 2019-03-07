خاص الفن- باسم مغنية سيصدم الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - يتابع الممثل باسم مغنية تصوير مسلسل أسود المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وعلم موقع الخليج 365 ان باسم يلعب احد اهم ادواره بالدراما اللبنانية، وسيصدم الجمهور بلوك مختلف وتفاصيل في شخصيته ستكون مختلفة جدا عن كل ما قدمه من قبل. وايضا قصة حب ستجمعه مع الممثلة داليدا خليل.

وينشر نجوم العمل بعض اللقطات من كواليس تصوير المسلسل وأثناء تحضيرهم لمشاهدهم وسط تكتّم شديد على العمل.

يذكر أن مسلسل "أسود" من تأليف الكاتبة كلوديا مرشليان وإخراج سمير حبشي ومن انتاج ايغيل فيلمز وسيعرض على شاشة lbci.