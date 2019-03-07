خاص بالصور- سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها بحضور بوسي وشهيرة وسمير صبري

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة سهير رمزي بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن والإعلام والمجتمع، حيث أقام زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني احتفالية خاصة بهذه المناسبة في أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة أكتوبر في مصر.
وحضر الاحتفالية من الوجوه الفنية : بوسي، شهيرة، سمير صبري، عمر زهران، السيناريست فتحي الجندي ، ميرت عمر الحريري، دلال عبد العزيز وحنان، كما حضر الإعلامي وائل الابراشي والإعلامية بوسي شلبي.
وكان قالب الحلوى الخاص بعيد ميلاد سهير رمزي يحمل صورة لها في شبابها.
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تصوير شريف عبدربه
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