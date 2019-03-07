خاص- محمد رمضان سيكرّم في لبنان بمهرجان Crystal Award

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الممثل المصري محمد رمضان سيكون مكرّماً في لبنان يوم 13 آذار المقبل، ويأتي هذا التكريم ضمن إطار مهرجان Crystal Award الذي يقام للمرّة الأولى في بيروت.
ويتمّ إطلاق الجائزة التي تحمل عنوان "Crystal Award" في حفل يجمع أهل الصحافة والإعلام في أحد المنتجعات السياحية في بيروت.
يذكر أن الممثل محمد رمضان يستكمل في هذه الأثناء تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "زلزال" الى جانب الممثلين حلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين. ويحمل العمل توقيع المؤلف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.
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