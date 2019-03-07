خاص الفن- عمرو سعد يتسبب في إيقاف تصوير فيلم "حملة فرعون"

ميرنا وليد - بيروت - أوقف منتج فيلم "حملة فرعون" تصوير العمل بسبب عودة البطل عمرو سعد لاستكمال المشاهد المتبقية من مسلسله "بركة" الذي توقف العام الماضي وخرج من العرض في شهر رمضان الماضي لضيق الوقت وعدم القدرة على الانتهاء منه.

ويتبقى لعمرو سعد في أحداث "بركة" 3 أسابيع وينتهي من العمل بالكامل تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث قرر صناعه الانتظار لشهر رمضان وعدم طرحه في موسم آخر ليكون المسلسل طوق نجاة لعمرو سعد للتواجد في المنافسات الرمضانية بعد غيابه العام الماضي.

وانتهى عمرو سعد من تصوير جزء كبير من أحداث فيلم "حملة فرعون" قبل توقفه حيث صور 3 اسابيع كاملة في لبنان وصور عدد آخر من المشاهد في القاهرة وتحديداً في مدينة الانتاج الاعلامي، والعمل إخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته محمود عبد المغني وروبي ومحمد لطفي وحمدي الميرغني ورامز أمير وعدد من ضيوف الشرف.