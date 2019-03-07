اطلالات كيت ميدلتون مشابهة للأميرة ديانا

كزوجة ملك إنكلترا المستقبلية، من المحتم أن يكون ثمة مقارنة دائمة بين دوقة كامبردج وبين والدة زوجها الراحلة ديانا ، أميرة ويلز. ولكن اطلالات كيت ميدلتون لم تجعل الأمر صعباً على نقاد الموضة للتمييز بين ستايلها وستايل حماتها، فهي على ما يبدو دوماً ما تتطلع الى لوكاتها لتستوحي منها إطلالاتها، لا سيما في المناسبات الهامة. فعلى سبيل المثال، وخلال ذكرى تأبين في العام 1991، رأينا ديانا بلوك متشح بالسواد مع قبعة، رأيناه هو ذاته تقريباً على كيت في الذكرى نفسها في العام 2016.

ومن منا قد تنسى إطلالة كيت ميدلتون بالأزرق النيلي في صور إعلان خطوبتها الرسمية في نوفمبر 2010، حيث جاء لوكها مشابه الى حد كبير بلوك ديانا خلال إعلان خطوبتها على شارلز في فبراير 1881. الأمر ذاته حصل في صور خروج كيت من المستشفى بعد إنجابها الأمير جورج في العام 2013، حيث ارتدت فستاناً منقط باللون الأزرق، شبيه الى حد كبير بالفستان الأخضر ذي النقاط الذي ارتدته ديانا بعد إنجابها ويليام في العام 1982.

أما في السهرات، فعلى ما يبدو فإن ديانا هي الملهمة الأبرز لاطلالات كيت ميدلتون، حيث رأينا الإثنان في فستان باللون الأزرق التركواز على سبيل المثال، ارتدته ديانا في ميلبورن في أكتوبر 1985، وجاءت النسخة المشابهة على كيت ميدلتون من جيني بيكهام حيث أطلت به في قاعة Royal Albert Hall في أيار 2012. كذلك الأمر بالنسبة لفستان السهرة بالأبيض والذهبي، ارتدته ديانا الى عشاء في السفارة الألمانية في لندن العام 1986، فيما أطلت كيت بتصميم مماقل في عشاء رسمي أقامته الدولة الماليزية في كوالالامبور خلال الجولة الماسية Diamond Jubilee Tour في سبتمبر 2012.

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كثيرة هي الإطلالات المتشابهة بين كيت وديانا ولكن أبرز ما لفتنا كان اللوك الزهري الذي اختارته كيت ميدلتون من Emilia Wickstead لحفل في قصر باكينغهام في أيام 2012، سبق أن رأيناه على ديانا من تصميم Catherine Walker في صقلية خلال الجولة الملكية في إيطاليا في العام 1985. هذا واللائحة تطول من اللوكات الممثالة بين الإثنتين واللافت أن كيت ميدلتون قد تنظر الى ديانا لأخذ الإلهام في لوكاتها الشيك، ولكنها دوماً ما تختارها بنسخ معدلة تناسب العصر.