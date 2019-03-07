“شباب توك” عن احلام ونجوى كرم ونادين نسيب نجيم: “لسن مع حقوق المرأة”

كتب امير فتحي في الخميس 7 مارس 2019 01:38 مساءً -

نادين نسيب نجيم واحلام ونجوى كرم Advertisements اتهم الاعلامي اللبناني جعفر عبد الكريم كل من الفنانات اللبنانيات نجوى كرم ونادين نسيب نجيم والاماراتية احلام بأنهن لسن مع حقوق المرأة. ونشر عبدالكريم برومو لبرنامجه “شباب توك” المذاع على قناة “دويتشه فيله عربية” ظهرت فيه احلام وهي تعلن رفضها للسماح المرأة القيادة في السعودية بينما قالت نادين نسيب نجيم انها ليست مع المساواة أما نجوم كرم فقد قالت انها لا تحب حقوق المرأة تزيد عن حدها. وعلق عبدالكريم بالقول: “نجوى كرم واحلام ونادين نسيب نجيم فنانات مشهورات وناجحات لكنهن لسن مع حقوق المرأة!”.

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