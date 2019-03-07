هاني سلامة يكشف كواليس مسلسله الجديد – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: يواصل الممثل المصري هاني سلامة تصوير مشاهد مسلسله الجديد “أمر هادي”، المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان المقبل. وكشف هاني سلامة عن صورة من كواليس تصوير المسلسل عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب بتعليقه عليها: “كواليس مسلسل قمر هادي”. ويشارك في بطولة مسلسل “قمر هادي” الى جانب هاني سلامة، كل من داليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، وهادي الجيار، وأشرف زكي، وحمزة العيلي، ومؤمن نور، أية سماحة وآخرين، والعمل من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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