الجسمي وتامر حسني وأصالة بافتتاح الأولمبياد الخاص في أبوظبي

كشفت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 عن مشاركة مجموعة من نجوم الغناء العالميين في حفل الافتتاح الرسمي، الذي يقام 14 مارس/آذار الجاري في استاد مدينة زايد الرياضية.

وذكرت الصفحة الرسمية للبطولة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أن المطرب الإماراتي حسين الجسمي، والمصري تامر حسني، والسورية أصالة نصري، إلى جانب النجمة الكندية آفريل لافين سيشاركون في حفل افتتاح الأولمبياد الخاص في أبوظبي.

كما يشهد الحدث العالمي مشاركة لويس فونزي الذي يعرف بأغنيته الناجحة "ديسباسيتو" والتي حققت أعلى نسبة مشاهدات على يوتيوب، والدي جي متعدد المواهب باول أوكنفولد الحائز على جائزة جرامي 3 مرات، والذي قدم أكثر من 100 ريمكس لأكثر من 100 فنان مشهور خلال مسيرته الفنية.





وتعد النجمة العالمية أفريل لافين من أشهر نجوم الغناء على مستوى العالم، وحققت أغنياتها نجاحا هائلا، وبِيع أكثر من 40 مليون ألبوم لها في جميع أنحاء العالم، وأغنيتها Head Above Water أحدث إصداراتها، ضمن قائمة ترتيب أسبوعي للأغاني في الولايات المتحدة الذي تصدره مجلة بيلبورد، ما يعكس مدى نجاح الأغنية.

وأطلقت المغنية الكندية مؤسسة "أفريل لافين" عام 2010، بهدف دعم الأطفال الذين يعانون من إعاقات أو أمراض خطيرة، كما أطلقت أغنية Fly عام 2015 لتكون أغنية الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية لوس أنجلوس.





ويشهد العروض التي يؤديها النجوم العالميون أكثر من 40 ألف متفرج وملايين المشاهدين على شاشات التلفزيون حول العالم، خلال الحفل المسائي الذي يحتفي بالإنسانية في أبهى صورها.



وقالت أفريل لافين، في تعليق على مشاركتها بالحدث الكبير: "أنا متشوقة للذهاب إلى أبوظبي، لا شك أنها ستكون تجربة مذهلة إلى أبعد الحدود في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية الأضخم والأكثر تضامنا على مستوى العالم حتى الآن".

وأضافت: "يسرني تقديم الأداء للرياضيين من 190 دولة والذين جاءوا إلى الإمارات للمشاركة في الحدث المرتقب، إنهم الأشخاص الملهمون بالنسبة لي، وأنا أرغب في أن أسلط الضوء على ما يملكونه من شجاعة وعزيمة".



