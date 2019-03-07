"النفقة الزوجية" تسجن المغني الأمريكي آر كيلي

أعلنت السلطات الأمريكية أن المغني الأمريكي آر كيلي سيسجن لتخلفه عن دفع النفقة لزوجته السابقة في وقت يواجه فيه اتهامات بارتكاب انتهاكات جنسية مع قاصرات في قضية أخرى.

وتخلف كيلي (52 عاما) عن دفع مبلغ 161 ألف دولار، وستعقد الجلسة المقبلة للقضية في 13 مارس/آذار، وسيبقى سجينا حتى ذلك التاريخ.

وقال داريل جونسون، محامي المغني، إن كيلي أعرب عن استعداده دفع مبلغ 50 إلى 60 ألف دولار إلا أن القضاة طالبوه بالمبلغ كاملا، وأوضح جونسون: "السبب وراء عجزه عن الدفع هو كما تعرفون عدم عمله منذ فترة طويلة".

ووجه الاتهام إلى المغني بارتكاب انتهاكات جنسية في حق 4 فتيات من بينهن 3 قاصرات، وسجن لـ3 أيام قبل أن يفرج عنه بكفالة، وواجه صعوبة يومها في جمع مبلغ 100 ألف دولار الذي يشكل 10% من كفالته المحددة بمليون دولار.

وأوضح محاميه أن الفنان أقل ثراء مما تدفع شهرته إلى الظن بسبب "سوء الإدارة"، ونفى كيلي الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب انتهاكات جنسية.

ووجهت إليه 10 تهم رئيسية، تراوح عقوبة كلّ منها بين 3 و7 سنوات في السجن، على خلفية اعتداءات جنسية محتملة على 4 ضحايا بين 1998 و2010.

ومنذ عقود عدّة، توجه تهم استغلال جنسي إلى المغني، وقد وجّه إليه الاتهام في العام 2002 بتصوير أفعال جنسية مع فتاة في الرابعة عشرة من العمر، لكن تمّت تبرئته في نهاية المطاف سنة 2008.