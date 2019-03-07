حسين الجسمي، تامر حسني واصالة معًا في هذا الحدث

كشفت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 عن مشاركة مجموعة من نجوم الغناء والموسيقى في المنطقة العربية والعالم في حفل الافتتاح الرسمي.

وكانت اللجنة قد أعلنت مسبقًا أن حفل الافتتاح الرسمي الذي يقام يوم 14 مارس في استاد مدينة زايد الرياضية يشهد مشاركة النجمة الكندية آفريل لافين.

كما يشهد الحدث في مدينة زايد الرياضية مشاركة لويس فونزي، والذي يعرف بأغنيته الناجحة “ديسباسيتو” التي حققت أعلى نسبة مشاهدات على يوتيوب، والـ “دي جي” متعدد المواهب باول أوكنفولد الحائز على جائزة جرامي ثلاث مرات.

ويستعد النجم الإماراتي حسين الجسمي لتقديم مجموعة من أجمل الأغاني، كما يشهد الحدث حضور كل من النجم المصري تامر حسني، “ملك الجيل”، والمطربة السورية أصالة نصري، لينضموا إلى المجموعة العالمية من الفنانين الذين سيستعدون الجماهير المتواجدة على المدرجات احتفاءً بالتضامن والتكاتف.

وسيكون ما يزيد على 7500 رياضياً من أكثر من 190 دولة تحت أنظار العالم مع مشاركتهم في موكب الرياضيين التقليدي، ليظهروا للعالم أنه لا وجود للحواجز عندما يتعلق الأمر بالإنجازات في مجال الرياضة. ويرافق الرياضيين عدد من المشاهير ونجوم الرياضة في العالم، وفي مقدمتهم سفراء الأولمبياد الخاص مثل ديديه دروجبا، وميشيل كوان، وديكيمبي موتومبو، وفلاديمير جربيتش، وأبولو أوهنو، والذين يسعون لدفع الأولمبياد الخاص نحو الأمام.

كما يشهد الحفل إيقاد المرجل الأولمبي، وهو الحدث الذي يمثل الانطلاق الرسمي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية، وذلك بعد وصول شعلة الأمل إلى المحطة الأخيرة ضمن مسيرة شعلة الأمل في كافة أرجاء الدولة مع دخولها إلى استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وسيكون الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 الألعاب الأكثر تضامنًا خلال 50 سنة من تاريخ الأولمبياد الخاص، كما يؤدي أصحاب الهمم دورًا بالغ الأهمية في تصميم وإعداد وتنظيم حفل الافتتاح والعروض التي تتضمنه. إنهم “صناع الحدث” الذين يعملون يدًا بيد مع الفريق الدولي من الخبراء والتقنيين ومؤدي العروض من أجل تحويل هذه الرؤية إلى واقع حقيقي خلال حفل الافتتاح الذي يعلن انطلاق الحدث الرياضي والإنساني الأكبر على مستوى العالم لهذا العام.

تبث فعاليات حفل الافتتاح الرسمي مباشرة من مدينة زايد الرياضية إلى الملايين من المتفرجين حول العالم عن طريق شبكة “إي إس بي إن” وتلفزيون أبوظبي، شركاء البث للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية.

وتشهد الألعاب العالمية مشاركة ما يزيد على 7500 رياضي يتنافسون في 24 رياضة من 14 إلى 21 مارس.