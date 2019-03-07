داليا مبارك تفتخر بهذا الانجاز

عبّرت الفنانة السعودية داليا مبارك عن فخرها بعد ان اصبحت أماً حيث لفتت الى انها تفتخر بهذا الإنجاز.

ونشرت داليا صورة وهي تحتضن طفلتها الصغيرة وكتبت “يا إنجازي الذي افتخر فيه”.

وكانت داليا قد رزقت بـ “ليلي” منتصف اكتوبر الفائت في أميركا، حيث كان الى جانبها زوجها رجل الاعمال الاميركي الهيم ستاركس.

آخر اعمال داليا أغنية “لا تعتقد” كلمات راكان بن سياف، الحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل، إشراف عام: محمد الزرعوني وإنتاج فايز السعيد ومحمد الزرعوني.

“لا تعتقد” اغنية رومانسية هادئة، حيث تتوجه بها إلى الحبيب بعد الانفصال والخيانة بأن لا يعتقد انها ستسامحه.