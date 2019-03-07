في عيد ميلاد حنان ترك: 4 زيجات.. وقضية آداب ملفقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مزجت بين الرقة والقوة والجرأة والعناد والخوف، هكذا تميزت فراشة السينما المصرية "حنان ترك"، منذ الوهلة الأولى لظهورها على الشاشة، ولذلك ظلت في بال وعقل محبي الدراما والسينما، رغم ابتعادها عن الأضواء منذ عام 2012.

ولا يختلف اثنان على موهبتها، ويعترف جمهورها بأنها من أبرز فنانات جيلها، إنها النجمة المصرية المعتزلة حنان ترك، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ44، وبهذه المناسبة ترصد "فوشيا"، أبرز ما في حياتها الفنية والخاصة.

نشأتها وبدايتها الفنية

الفنانة حنان ترك، اسمها الحقيقي، حنان حسن محمد عبدالكريم، وولدت عام 1975 في اليونان، وهي الابنة الوسطى لعائلة متوسطة الحال، وكان لوالدها مصنع ملابس باسم "الترك للملابس"، ولديها شقيقان هما "حسين وحسام".

عندما كانت في التاسعة من عمرها، توجهت إلى دراسة الباليه، والذي كان سببًا في اكتشافها على يد المخرج المصري خيري بشارة، حين وقعت عيناه عليها للمرة الأولى خلال عرض مسرحية "ماكبث"، ورشحها لفيلم "رغبة متوحشة" الذي أدت فيه دور ابنة الفنانة نادية الجندي.

أعمالها الفنية

شاركت في عدد من الإعلانات والأغاني المصورة "الفيديو كليب"، وشاركت في عدد ضخم من المسلسلات والأفلام، كما شاركت نجوما كبارا ومخرجين عظماء، وقدمت أعمالا فنية ضخمة منها "المهاجر" و"الآخر" للمخرج يوسف شاهين.

ومن أبرز أعمالها الدرامية: "نصف ربيع الآخر، لن أعيش في جلباب أبي، المال والبنون، أميرة في عابدين، أوبرا عايدة، سارة، نونا المأذونة"، واشتركت بصوتها المميز في بعض أعمال للأطفال، منها: "سوبر هنيدي، بسنت والدياسطي، وعائلة سيمبسون".

عمرها وعدد زيجاتها

تعتبر الفنانة حنان ترك، من مواليد 7 مارس 1975، وعمرها الحالي 44 عامًا، وتزوجت حنان ترك، 4 مرات، الأولى من رجل الأعمال أيمن السويدي، ولم تستمر هذه الزيجة سوى شهر واحد ثم تزوجت من رجل الأعمال خالد الخطاب، وأنجبت منه ولدين.

أما الزيجة الثالثة فكانت من رجل أعمال تزوجت منه في لندن، والزيجة الرابعة والأخيرة فهي من رجل الأعمال محمود مالك.

وحنان ترك أمْ لـ 5 أبناء، هم: "محمد يحيى، يوسف خالد خطاب، آدم خالد خطاب، حسن محمد عبد الكريم، مريم محمود مالك".

زيجاتها ورطتها في قضايا

لم تفرح حنان ترك بارتداء الفستان الأبيض سوى مرة واحدة فقط، في زواجها من رجل الأعمال خالد خطاب، والذي استمر زواجها منه لمدة 10 سنوات، وارتبط اسمها به حتى بعد الانفصال بسبب تورطه في إحدى القضايا، نظرًا لاستغلال اسمها كفنانة مشهورة.

وتورط اسمها مجددًا في ربط زواجها بشقيق الإخواني حسن مالك، بعد أن ارتدت الحجاب وانضمت لمنظمة الإغاثة الإسلامية، وإطلاق شائعات بأنها انضمت لجماعة الإخوان المسلمين، وقامت حنان بنفي ذلك.

قضية آداب ملفقة

في عام 1997 فوجئ الرأي العام المصري بوسائل الإعلام المختلفة تتحدث عن قيام الداخلية بإلقاء القبض على شبكة دعارة تضم الفنانتين وفاء عامر وحنان ترك، بل ونشرت الصحف المبالغ المالية التي كانت تتقاضاها كل فنانة منهما نظير ممارسة الرذيلة.

وسبق الإعلان عن هذه الفضيحة المدوية حادث إرهابي مروع راح ضحيته عدد كبير من السياح في مدينة الأقصر، وكشف عن قصور جسيم في عمل الأجهزة الأمنية؛ ما دفع الرأي العام إلى أن يجعل من الحادث مادة دسمة له، لكن الأمر سرعان ما تغير بعد الإعلان عن فضيحة حنان ترك ووفاء عامر.

ولكن بعد ثورة 25 يناير، عادت القضية للظهور مرة أخرى مع ظهور معلومات تؤكد أن القضية كانت ملفقة للتغطية على حادث الأقصر.

وهذه المعلومات ذكرها الكاتب المصري الراحل حمادة إمام، في كتابه الذي حمل عنوان "سقوط رجال الرئيس تصفية الصراعات السياسية بالفضائح الجنسية"، والذي ذكر فيه تفاصيل القضية، وكانت الرقابة قد منعت الكتاب في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وتمت مصادرته ولكن تم الإفراج عنه بعد الثورة.

حقيقة عودتها للفن من جديد

كشفت الفنانة حنان ترك، في أبريل 2018، عن صورة جديدة لها عبر إنستغرام، من كواليس برنامج إذاعي تقوم بتسجيله، وعلقت قائلة: "ترقبوا"، لتنهال التعليقات عليها، حيث أكد بعض متابعيها أنها تنوى العودة للفن والتمثيل ولكن بشكل تدريجي.

ومن المعروف أن آخر أعمال حنان ترك كان مسلسل "أخت تريز"، ومن بعدها أعلنت الاعتزال والابتعاد عن الفن.

أبرز من قدمت شخصية المعاقة ذهنيًا

ويعد أبرز ما قدمت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، دور المعاقة ذهنيًا على الشاشة، حيث نال مسلسلها "سارة"، إشادات كبيرة من النقاد، والذي دارت أحداثه حول فتاة تُدعى "سارة" توقف نموها الذهني في الطفولة، وعادت إلى المرحلة الجنينية ودخلت في غيبوبة طويلة لعدة سنوات، بسبب معاناتها من مشاكل نفسية نتيجة لظروف قاسية عاشتها في مرحلة الطفولة.

وتضع الأقدار في طريقها طبيبا شابا يقرر إيقاظها من غيبوبتها الطويلة، ويدخلها مصحة لمعالجة الأمراض النفسية، تتفاعل الأحداث عندما تستيقظ سارة من غيبوبتها وتبدأ باسترداد حياتها، الأمر الذي يثير حفيظة أخيها الطامع في ثروتها، وتقف والدتها المتعاطفة بلا حيلة أمام سيطرة الأخ المتجبر، تتوالى الأحداث وتشعر سارة بإحباط، يهددها بالعودة إلى حالتها الجنينية الأولى، إذا لم تستطع تخطيه وتجاوزه نفسيًا.

جوائز حصلت عليها

حصلت الفنانة حنان ترك على العديد من الجوائز خلال مشوارها الفني، منها: أفضل دور ثان نسائي في المهرجان القومي للسينما المصرية عام 2001، عن دورها في فيلم "العاصفة"، وجائزة أشجع ممثلة عن قبولها لدورها في فيلم "دنيا" عام 2005.

مشاريعها

بعد أن ارتدت الحجاب، فكرت في أن تقدم مكانًا يتسع للفتيات المحجبات يستمتعن فيه دون أي خوف، فافتتحت "كافيه" تحت اسم "صبايا كافيه"، و"كوافير" للمحجبات فقط.