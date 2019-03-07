يسرا: انهرت عندما صبغت شعري بالأسود.. وإصابة يدي من الموبايل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طمأنت الفنانة المصرية يسرا جمهورها على حالتها الصحية، وخاصة بعد ظهورها ويدها بها جبيرة، موضحة أن هناك وترًا في يدها به مشكلة بسبب الإمساك بالهاتف لفترات طويلة، وقامت بإجراء جراحة في يدها.

وقالت في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضورها المؤتمر الصحفي الذي عقده مصفف الشعر المصري محمد الصغير لإعلان حصوله على جائزة الأوسكار في مجال تصفيف الشعر، إنها لا تحب أن تغير في لون أو شكل شعرها إلا اذا كانت الشخصية التي تجسدها تتطلب ذلك.

وأضافت يسرا أن أول مرة قامت بتغيير لون شعرها للون الأسود كان في فيلم "حدوته مصرية" والذي قامت ببطولته بجانب نور الشريف وماجدة الخطيب ومحسن محي الدين وتوفيق الدقن، ومحمد منير.

كما كشفت الفنانة المصرية في فيديو "فوشيا" حقيقة عدم ظهورها في دراما رمضان المقبل، موجهة نصيحتها لكل سيدة لتعيش حياة سعيدة دون انزعاج.

وكانت يسرا انتهت من تسجيل أجدد أغانيها "انت قدها" والتى تعود خلالها لمجال الغناء، وتهديها لحملة "القادرون باختلاف" المعنية بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وتستعد لإطلاقها رسميًا بحفل خيري كبير مساء غدٍ الجمعة.