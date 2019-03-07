هذه مفاجأة كارين رزق الله وعمار شلق لشهر رمضان المبارك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحضر الممثلة والكاتبة كارين رزق الله لعمل جديد سيتم عرضه في شهر رمضان المبارك. وكشفت رزق الله أنها تحضر لهذا المسلسل بحبكة جديدة وأحداث ستجذب المشاهد، وسيقوم بإخراجه إيلي حبيب، أما الكاست المميز فحرصت على اختياره بدقة عالية، وتضمن أسماء مخضرمة في عالم التمثيل، منهم: عمار شلق، نقولا دانييل، عايدة صبرا، جوليا قصار، أسعد رشدان، أنجو ريحان، فادي متري وغيرهم. موقع "فوشيا" زار موقع تصوير مسلسل كارين رزق الله الجديد ونقل مختلف تفاصيل العمل.

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