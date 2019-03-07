"الكاثوليكي للسينما" يُكرِّم سميرة سعيد في "يوم العطاء"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: قررت إدارة المركز الكاثوليكي للسينما تكريم الفنانة سميرة سعيد خلال احتفالية "يوم العطاء" الحادية عشر، والتي يقيمها في كل عام بالتزامن مع احتفالات عيد الأم.
حيث ستتسلم التكريم في الحفل الذي سيقام بمقره يوم 20 مارس الجاري بلقاء النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط القاهرة، علماً بأن التكريمات تشمل رموز عديدة في مختلف المجالات، بينهم وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، والفنانة هالة صدقي.
وفي حيثيات الاختيار، أكدت إدارة المركز أن اختيار "سعيد" يرجع إلى دورها في المجتمع وعطائها الانساني غير المحدود. فيما سيشهد الحفل تكريم مجموعة من الفنانات منهن سحر رامي، منى عبد الغني وفاطمة عيد.
كانت هذه تفاصيل خبر "الكاثوليكي للسينما" يُكرِّم سميرة سعيد في "يوم العطاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.