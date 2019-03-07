اقتربت أغنية "أيام" للمطرب تامر عاشور، من تحقيق مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". واستطاعت الأغنية دخول قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب"، حيث احتلت المركز الثالث في القائمة. أغنية "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي. قد يهمك أيضاً : مزيكا تطرح ألبوم"خيالي" لتامر عاشور في الأسواق الانتهاء مِن تسجيل جميع أغنيات ألبوم تامر عاشور

كانت هذه تفاصيل خبر "أيام" لتامر عاشور تقترب من تحقيق المليون الأول عبر "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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