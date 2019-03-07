الشركة المنتجة لمسلسل "لمس أكتاف" تطرح البرومو الأول للعمل

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال البرومو الأول للعمل، المرتقب عرضه في رمضان 2019. وحقق البرومو في نحو أسبوع ساعة أكثر مليون ألف مشاهدة. مسلسل "لمس أكتاف" من بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، هبة عبدالغني، حنان مطاوع، أروى جودة، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - كرم جابر يُدرّب ياسر جلال على المصارعة لتصوير مشاهد"لمس أكتاف" - حنان مطاوع تخوض سباق رمضان المُقبل بـ"لمس أكتاف"

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