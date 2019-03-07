علا رشدي تشارك في أفلام ديزني مجدداً بدور الأميرة الصغيرة فانيليانا

أعلنت ديزنى، عودة الفنانة علا رشدى، إلى المشاركة فى أفلامها مجددا، من خلال دور الأميرة الصغيرة فانيليانا فى النسخة العربية من أحدث أفلامها "رالف يدمر الإنترنت". وقالت ديزنى، إن علا رشدى بصوتها المتميز ليست بغريبة على جمهور ، فرغم النجومية الكبيرة التى تتمتع بها اليوم، إلا أن جمهور ديزنى بالعالم العربى كبر على صوتها فى عدة أعمال شهيرة عرضت فى تسعينيات القرن الماضى على قناة ديزنى، منها دور جوزل فى مسلسل "دهمان بطة"، نيللى فى "الفسحة" وأودرى فى فيلم "أطلنتس.. الإمبراطورية المفقودة".

وقررت شركة ديزنى مؤخرا إضافة اللهجة المصرية ضمن قائمة لهجاتها بعد أن استبدلتها مؤخراً باللغة العربية الفصحى، وتعود مرة أخرى فى فيلمها القادم Ralph Breaks the Internet، المقرر طرحه اليوم بمتاجر الشركة ونوافذها التلفزيونية فى مواقع الإنترنت

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