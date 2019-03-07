علي الهلباوي يحيى حفلأ غنائياٌ في ساقية الصاوي بمناسبة عيد الأم

يحيى النجم علي الهلباوي حفلاٌ غنائياٌ بمناسبة عيد الأم يوم الخميس الموافق 21 مارس من الشهر الجاري، بقاعة النهر في ساقية الصاوي، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءٌ، بسعر تذكرة 60 جنيهاٌ. يذكر أن الفنان علي الهلباوي ولد في أغسطس 1977، بمحافظة القليوبية، و والده هو المنشد الديني محمد الهلباوي، و هو أيضاٌ عضو بمجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى، كما شارك على في العديد من الحفلات الموسيقية، و حصل على جائزة أحسن أغنية عن أغنية "مرسال حبيبتي".

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