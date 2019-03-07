ماجده الرومي تستعد لإحياء حفلًا غنائيًا خيري في القاهرة

القاهرة - سارة عبد الستار
تستعد المطربة ماجده الرومي لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا، بقيادة المايسترو نادر عباسي، بالمسرح المكشوف في كايرو فيستسفال سيتي بالقاهرة، وذلك يوم الجمعة الموافق 5 أبريل المقبل، وسوف يوجه العائد منه كليًا لصالح الأعمال الخيرية. ومن المقرر أن تقدم الفنانة الكبيره خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيها التي دائما ما يطلبها جمهورها ويتفاعل معها، منها "عيناك ليال صيفية، وعدتك، لون معي الأيام، أسمع قلبي، متي يأتي المساء، كلمات، مفترق الطرق، حبيبي". جدير بالذكر أن ذلك الحفل هو الثاني الذي تحييه الفنانه ماجده الرومي في مصر هذا العام ، فقد أحيت مؤخرًا حفلًا في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.
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