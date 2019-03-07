شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الأفلام التى تناولت دور المرأة عالمياً قبل الاحتفال بيومها العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم، غداً الجمعة، باليوم العالمى للمرأة، ما دفعنا إلى تسليط الضوء على أهم الأفلام التى أبرزت دور المرأة وخلدت تأثيرها.

البداية من فيلم المرأة الحديدية Iron Lady الذى يتناول قصة حياة رئيسة وزراء بريطانيا، مارجريت تاتشر التى شغلت منصب رئاسة الحكومة في بريطانيا لمدة 12 سنة متتالية، وهى المدة الأطول بين كل رؤوساء الوزراء فى بريطانيا حتى الآن، ما يعد أكبر دليل على قوتها وسياستها نظرا لشخصيتها القيادية وتمسكها برأيها إلى الحد الذي دفع البعض ليصفها بـ"الديكتاتورة"؛ إلا أن إنجازاتها الكبيرة بداية من تحسين الاقتصاد والانتصار الكبير الذى حققته بريطانيا على الأرجنتين، خلال فترة حكمها أسكتت كل تلك الأصوات المعارضة لها.



مارجريت تاتشر مارجريت تاتشر

الفيلم الذى يسلط الضوء على دور المرأة لم يكن إلا تجربة نسائية متكاملة فى الكواليس فأخرجته المخرجة فيليدا لويد، وكتبته آبى مورغان، وجسدت الفنانة ميريل ستريب التى حازت على الأوسكار عن دورها فى الفيلم.



جاكى جاكى

ومن رئيسة وزراء بريطانيا إلى زوجة الرئيس الراحل جون كينيدى التى تدور أحداث فيلم جاكى Jackie حولها وتحديداً الفترة التى تَلَت اغتيال زوجها فى واقعة هزت العالم بأكمله، إلا أنها ظلت ثابتة وحرصت على تخليد ذكرى زوجها وعدم سماحها لهذه المأساة بأن تمر كأى حدث عابر بتفاصيل صغيرة من حفاظها على بدلتها الملطخة بدماء زوجها وإشرافها شخصياً على تفاصيل جنازته.. الفيلم بطولة ناتلى بورتمان وإخراج بابلو لارين.



جوى جوى

وبعيداً عن السياسة وعالمها يأتى فيلم جوى Joy الذى يتناول تجربة سيدة الأعمال الشهيرة التى تسعى لتقديم اختراعها للعالم وتسويقه، الذى يعرف اليوم بـ"المكنسة السحرية"، التى واجهت قبل تحويله لواقع صعوبات كبيرة، فـ جوى التى ترعى أطفالها الثلاث وتهتم بهم بمفردها وتعمل فى ذات الوقت لإقناع من حولها باختراعها، تواجه ظروف محبطة كثيرة على الصعيدين الشخصى والمهنى لكنها تنجح فى تخطيها وتسويق اختراعها الذى يعود عليها بأرباح كبيرة لاحقاً.

الفيلم قامت ببطولته جينيفر لورانس ولعبت الدور ببراعة شديدة حتى رشحت للأوسكار عن هذا الدور التى لن تنساه طوال حياتها.





ومن عالم الأعمال والأموال إلى فيلم (أرقام خفية Hidden Figures) قصة 3 نساء عانين من العنصرية لأصلهن الأفريقى وبشرتهن السمراء وهم كاثرين جونسون ودوروثى فوغان ومارى جاكسون اللاتى لعبن دوراً كبيراً فى تقدم الولايات المتحدة فى غزو الفضاء خلال منتصف القرن العشرين من خلال عملهن فى وكالة ناسا، حيث تناضل كل منهن لتثبت نفسها فى مجالها، وتكسر صوراً نمطية وضعت لحصر المرأة فى مجالات محددة، وينجحن بذلك فى النهاية مثلما يوضح الفيلم الذى أخرجه ثيودور ميلفى، وقد ترشح لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم وأفضل ممثلة مساعدة وأفضل نص مقتبس، فى حين فاز بجائزة نقابة ممثلى الشاشة كأفضل فريق عمل.