شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يومين إجازة.. محمد رمضان يستأنف "زلزال" فى شبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل النجم محمد رمضان تصوير مشاهده فى مسلسل "زلزال"، اليوم الخميس، فى ديكور بمنطقة شبرامنت، بعد إجازة يومين بسبب تغيير الديكور، ويستمر التصوير لمدة يومين، حيث تتضمن المشاهد موقف ميكروباص فى فترة التسعينيات، ويكتب المسلسل الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

يجسد محمد رمضان شخصية عامل بموقف ميكروباصات، وتظهر معه نسرين أمين فى المشاهد الأولى بدور زوجته، كما صورت معه الفنانة حلا شيحة عددا من مشاهدها، حيث تظهر هى الأخرى بدور فتاة من منطقة شعبية.

ومسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.