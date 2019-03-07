شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمد محسن يلتقى جمهور عروس البحر بحفل فى دار أوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الفنان محمد محسن حفلا غنائيا، اليوم الخميس، بدار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل أشهر أغنياته ومنها: "فى قلبى مكان، حضنك حياة، زى أغانى زمان، حبات الندى، حبايب زمان، بقالك مدة، أصيلة يا بنت".

كان محسن قد روج للحفل بنشر الفنان البوستر الدعائى له عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وعلق: "جمهور الإسكندرية العظيم، مستنيكم الخميس الجاى 7 مارس، على مسرح سيد درويش".

يذكر أن محمد محسن يتعاون مع الشاعر أحمد المالكى فى أغنية جديدة من ألبومه من ألحان محمد عبيه، وتوزيع إلهامى دهيمة، المقرر تسجليها خلال الأيام المقبلة.