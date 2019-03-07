شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تتذكر لحظاتها الحلوة مع بيكيه وابنهما ساشا بصورة على الشاطىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت المطربة العالمية شاكيرا، ذكريات أحدى الرحلات البحرية لأسرتها، حيث قضت وقتًا ممتعًا على الشاطىء مع نجم الكرة الإسبانى جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة، وأولادهما ميلان "6 سنوات"، وساشا "4 سنوات".

واحتفت شاكيرا بصورة من رحلتها وأبنائهما منذ عدة سنوات، حيث كان بيكيه يحمل ابنهما ساشا وهو فى عمر يتجاوز العام الأول من عمره، وسط مياه البحر، بينما التقطت شاكيرا الصورة لهما، وعلقت على الصورة بأنها تتذكر هذه اللحظات التى قضى فيها الأب بيكيه مع ابنه ساشا خلال الأجازة.



بيكيه وابنه ساشا

عادة ما تنشر شاكيرا صورها الحديثة مع جيرار بيكيه وأبنائها، وكذلك صور تتذكر بها لحظات من حياتهم، ومن بين هذه اللقطات صورة نشرتها فى ديسمبر الماضى، حيث احتفلت المطربة العالمية وبيكيه، بعيد الميلاد، متمنية لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعية عطلة سعيدة.

وظهر فى الصورة زوجها جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة يحتضن صديقته وأولاده ميلان "5 سنوات" و"ساشا 3 سنوات"، وتفاعل معها محبيها ومتابعيها على السوشيال ميديا البالغ عددهم 107 مليون شخص، فحصلت الصورة على إعجاب الملايين وآلاف التعليقات فى غضون ساعات قليلة.