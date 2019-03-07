إليسا تنشر صورة قديمة تجمعها بسالم الهندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة قديمة تجمعها بسالم الهندي رئيس شركة روتانا. وعلقت إليسا عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "صورة قديمة جدًا مع أعز سالم"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها. يذكر أن إليسا غابت عن إحياء حفلات في عيد الحب، نظرًا لسفرها لمدينة بروكسل لإجراء علمية جراحية في ذراعها.

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