شمس الكويتية تغني في دبي 14 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحيي المطربة الكويتية شمس، حفلًا غنائيًا بمدينة دبي الإماراتية، يوم الخميس الموافق 14 مارس.

ونشرت شمس عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، فيديو دعائي للحفل، وعلقت: "انتظروني يوم 14 مارس، فندق كراون بلازا دبي، هنولعها، ناطرتكم".

يذكر أن آخر أعمال شمس، كليب "ابن الـ"، وهي من كلمات الغيم، ألحان فراس الشذر، وتوزيع مهند غازي، والكليب من إخراج محمد عبدالعظيم.