وفاة زوجة الفنان الراحل حمدي أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا مساء أمس الأربعاء، زوجة الفنان القدير حمدي أحمد، بعد صراع مع المرض.

وتقام صلاة الجنازة على روحها عقب صلاة ظهر اليوم، بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ويشيع جثمانها بمقابر الأسرة بأكتوبر.

حمدي أحمد رحل عن عالمنا في 8 يناير 2016، عن عمر يناهز 82 عاما، ومن أبرز أعماله الفنية "القاهرة 30"، "البداية"، "سوق المتعة"، "المتمردون".