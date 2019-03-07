قصي خولي في سباق رمضان بـ "خمسة ونص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: روج الفنان السوري قصي خولي، لمسلسله الجديد "خمسة ونص"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم. ونشر "قصي" عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة له، وعلق: "الله ولي التوفيق، خمسة ونص في رمضان 2019". المسلسل بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، كارين سلامة، ومن تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر، إنتاج صادق الصباح.

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