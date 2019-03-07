محمد عبده يدعم جمعية الزهايمر ويطلب عبر "الخليج 365": أتمنى وصول ندائي إلى تركي آل الشيخ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مارس 2019 12:28 مساءً - في ليلةٍ غنائية "مذهلة"، أحياها فنان العرب محمد عبده، صدح "أبو نورة" بأروع أعماله من حقبتَي الثمانينيات والتسعينيات الميلادية.

وجاءت الحفلة بتنظيمٍ من الجمعية العربية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر، وترخيصٍ من الهيئة العامة للترفيه، والبرنامج الوطني، وأطرب فيها فنان العرب جمهوره الكبير، الذي حضر باكراً، دعماً للمرضى المصابين بالزهايمر.

"الخليج 365" واكبت الحفلة الغنائية، ورصدت أبرز تفاصيلها.

بدايةً، تم الإعلان عن الحفلة الغنائية الساهرة، التي أحياها فنان العرب في الهواء الطلق، قبل تنظيمها بساعات فقط، وعلى الرغم من ذلك إلا أن جميع التذاكر نفدت فور طرحها، إذ حضر الحفلة جمهورٌ كبير من محبي الفنان محمد عبده.

والحفلة الخيرية، هي الأولى التي تقام ضمن فعاليات عدة، وتميَّزت بغناء فنان العرب أجمل أغانيه فيها بالترافق مع العزف على آلة العود، للمرة الأولى في حفلاته بالسعودية.

وقبل بداية الحفلة، افتتح الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن الفعالية الخيرية، ولوحظ أن فنان العرب لم يجرِ بروفات خاصة بها، عكس الحال مع حفلاته السابقة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الحفلة ظهرت بشكل رائع، أوحى للحضور بأنه تم الإعداد لها قبل فترة طويلة، ويعود ذلك إلى روعة الأداء الذي قدمته الفرقة الموسيقية، والانسجام الكبير مع إبداعات "أبو نورة"، إضافة إلى الشغف الكبير الذي أظهره الحضور، ما شكَّل توليفة مميزة، خاصةً عندما أدى الفنان محمد عبده أغنياته القديمة الخالدة من الثمانينيات والتسعينيات الميلادية، ما أعاد الجمهور إلى رقي الفن في "الزمن الجميل".

وافتتح فنان العرب الحفلة بأحد إبداعات الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن "الليالي الوضح"، إذ ترنَّم بأغنيته الجميلة من كلماته "وين أحب الليلة" وذلك وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

12 أغنية قدمها الفنان محمد عبده تحت نور القمر في الحفلة الأولى له في الهواء الطلق ضمن أجواء شتوية جميلة، مُزجت بنسائم الربيع العليلة في "العمارية هيلز"، منها أغنيته الشهيرة "ليالي نجد" التي تغزَّل فيها بالرياض والجمهور الحاضر الذي لم يهدأ طوال الحفلة، إذ تفاعل مع جميع الأغنيات التي قدمها فنان العرب منذ لحظة اعتلائه خشبة المسرح.

وعلى مدى ساعتين، أطرب الفنان محمد عبده محبيه مقدماً باقة من روائع أعماله الغنائية، مازجاً بين جمالية المكان وصوته الأصيل وأغانيه العاطفية والشاعرية، وبدا على "أبو نورة" تأثره الكبير لدى أدائه أغنية "ما عاد بدري"، نظراً لما تتميز به من لحن شجي، وكلمات جميلة تحمل في ثناياها أرق المعاني العاطفية، كذلك قدَّم: "أرسل سلامي"، "على البال"، "أنا حبيبي"، "اختلفنا"، و"أيوة"، واختتم السهرة الجميلة بـ "يا مستجيب الداعي" وسط حماس كبير من الحضور.

"الخليج 365" التقت فنان العرب محمد عبده قبل اعتلائه خشبة المسرح، فأكد لنا فخره واعتزازه بدعم مرضى الزهايمر عبر المشاركة في هذه المبادرة الخيرية، مثنياً على هذه الخطوة الكبيرة من قِبل جمعية الزهايمر، وقال: "الجمعيات التي تُعنى بمرضى الزهايمر، وغيرها من الجمعيات الخيرية، يجب على الجميع أن يدعمها، وأتمنى أن يصل ندائي هذا إلى المستشار تركي آل الشيخ، ومتأكدٌ من أنه سيدعم هذه الخطوة الجبارة باعتماد إقامة مناسبات ثقافية وفنية ضمن روزنامة هيئة الترفيه دعماً لهذه الجمعيات".

وأضاف فنان العرب "كل مناسبة لها معنى، وسعيدٌ جداً بمشاركتي في هذه الحفلة، وهذا الحضور الجماهيري الكبير". وكشف أن حفلته المقبلة ستكون في الأحساء بالمنطقة الشرقية.

في سياق متصل، بذل منسوبو الجمعية السعودية لدعم مرضى الزهايمر جهودهم لإخراج الحفلة بهذا الشكل المميز، تنظيمياً وإدارياً، إذ وفروا كافة الخدمات للحضور، وحرصوا على أن تخرج هذه الفعالية الأولى من نوعها بشكل رائع وطريقة مبتكرة وهادفة عبر ربط جميع الأنشطة بمرض الزهايمر.

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