شاهد: سوزان نجم الدين تبكي على الشاشة بسبب ابنتها

قالت الفنانةُ السوريةُ سوزان نجم الدين خلال استضافتها على إحدى الفضائيات إنّ الملابس القصيرة أصبحت طبيعية حتى للعائلات المحافظة، مضيفةً: “نحن محافظون بس مش لدرجة التزمت.. أنا إنسانة محجبة من الداخل أكثر من الخارج أخلاقيًا”. وشاركت الفنانة سوزان نجم الدين جمهورها، عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، مقطعًا من نفس اللقاء وهي تبكي على الهواء بعدما فوجئت بعرض رسالة صوتية من ابنتها.

وقالت ابنة سوزان في رسالتها: “في حياتي ما شفت شخص مثل أمي، تعمل بهذا الشكل وتخلص في عملها، فهي محترمة ومتميزة ودائمًا ما نفتخر بها أمام الجميع، نحن نحبك”. وأجهشت نجم الدين بعدها بالبكاء، وردّت على الرسالة قائلةً: “وأنا أيضا أحبكم”، فيما علّقت على المقطع وقالت: “هذا هو إنجازي الحقيقي..وفخري وأملي..هذا هو وجعي وفرحي.. هذا هو ماضيي ومستقبلي.. أولادي”. الجديرُ بالذكر أن أبناء سوزان نجم الدين يعيشيون في إحدى الدول الأوروبية ولم يلتقيا منذ فترة طويلة، وأنها تُصوّر حاليًا مسلسلها الجديد “ابن أصول”.