سيدتي المحجبة ..اليك نصائح مهمة لتنسيق القبعات مع حجابكجو قديح:"صدفة كانت سبب إنطلاق الشرّ الأوسط من...

ميرنا وليد - بيروت - من قال لك ان الحجاب يمنعك من ارتداء القبعات؟ لا شك الامر اصعب بسبب ضرورة التنسيق بين الشكل والالوان لكن ذلك لن يعيقك لذلك سنقدم لكم ابرز النصائح لاختيار القبعة المناسبة لك

القبعة البيضاء المُستديرة: يُمكنكِ تنسيقها مع شال أبيض تضعينه على رقبتكِ

قبعة الصيف الكلاسيكية وهي قبعة واسعة يمكن ارتداؤها خلال الرحلات الصيفية على الشواطئ مع حجاب حيوي اللون، كاللون الأزرق.

قبعة البيريه الفرنسية مع الحجاب هي قبعة مستديرة لينة ذات قمة مسطحة، استخدمي الألوان المُتباينة في القبعة والحجاب، لإضفاء الأناقة على مظهركِ، فيمكن ارتداء قبّعة بيريه أرجوانية مع حجاب بني وتنورة أرجوانية أيضاً.

القبعة الرمادية مع الحجاب الأسود إذا كنت تفضلين البساطة فيُمكنكِ في هذه الحالة أن تجعلي حجابك أسود اللون، وتوفقي معه قبعة رمادية.

القبعة المنقّطة مع البنطال الجينز لاطلالة عصرية، اختاري البنطال الجينز الأزرق مع قبعة منقطة من الصوف محبوكة على الرأس.

قبعة البيسبول وهي القبعة التي يتم ارتداؤها أثناء مُمارسة لعبة البيسبول الشهيرة، يمكن استخدام هذه القبعة كإكسسوار على ملابس رياضية، مع لون حجاب مُطابق للون قبعة البيسبول.